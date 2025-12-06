Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink

Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми

Фото: @ShayanNews/X

На технологической выставке Kish Inox Tech Expo люди в китчевых костюмах выдавали себя за «продвинутых гуманоидных роботов». Об этом сообщает Oddity Express.

«Роботы» ― мужчина и женщина ― были одеты в костюмы, украшенные двоичным кодом из нулей и единиц. Посетителей пара уверяла, что перед ними не люди, а продвинутые машины. Однако человеческую натуру гуманоидов выдали дыхание, следы от акне на коже, моргание и неестественные «роботизированные движения».

В завирусившемся ролике «женщина-робот», называющая себя Мисс Дата, говорит, что живет «в блокчейн-пространстве» и вместе со своим мужским аналогом представляет собой «набор данных, работающих вместе в общем коде».

На вопросы о сомнительных роботах высокопоставленный чиновник в сфере науки и технологий Хоссейн Афшин заявил, что идея принадлежит частной компании и не имеет отношения к государственным структурам.

По его словам, это сделала для рекламы одна из компаний, и она должна взять на себя ответственность.  

Это далеко не первый случай, когда переодетых людей выдают за роботов. Еще в 2019 году в России «робота Алешу» выпустили на поле в матче чемпионата России по футболу, где тот нанес символический первый удар по мячу. Однако «Алешей» управлял вовсе не искусственный, а естественный интеллект.

С тех пор российская робототехника сделала шаг вперед. Недавно в Москве представили первого российского антропоморфного робота со встроенным ИИ. Он может ходить, но на очень короткие дистанции. На дебютной презентации андроид упал после нескольких шагов. 

