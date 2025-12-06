Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром

Полиция Новой Зеландии вернула кулон с яйцом Фаберже, проглоченный мужчиной. Правоохранители шесть дней дежурили рядом с подозреваемым, ожидая, когда украшение выйдет естественным путем. Об этом сообщает ABC News.
28 ноября посетитель ювелирного магазина Partridge Jewelers в Окленде проглотил кулон Фаберже стоимостью 19 тыс. долларов США. Мужчину тут же задержали, а на следующий день он предстал перед судом. Свою позицию по обвинению новозеландец не представил.
С тех пор 32-летний подозреваемый находился под стражей, а полицейские дежурили рядом с ним, ожидая появления «улики». 4 ноября кулон обнаружился ― он вышел из желудочно-кишечного тракта задержанного. Уточняется, что произошло это без какого-либо медицинского вмешательства.
Кулон-яйцо Фаберже был вдохновлен фильмом о Джеймсе Бонде «Осьминожка» 1983 года. В этой картине показана контрабанда драгоценностей, среди которых поддельное яйцо Фаберже.
Украшение на длинной цепочке ― одно из 50 изготовленных экземпляров. Оно выполнено из золота, покрыто зеленой эмалью, украшено 183 бриллиантами и двумя сапфирами.
«Яйцо открывается и внутри находится осьминог из 18-каратного желтого золота, украшенный присосками из белых бриллиантов и глазами из черных бриллиантов», — говорится в описании драгоценности на сайте магазина.