Ларису Долину обманул мошенник с лицом Человека-паука

Мошенник, который обманул Ларису Долину при продаже квартиры, предъявил ей паспорт, на котором изображена фотография звезды «Человека-паука» Тома Холланда. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Пусть говорят».
Мужчина представился «сотрудником Росфинмониторинга» Андреем Лукиным. Он прислал документ, на котором написано, что он якобы родился в Москве 6 ноября 1989 года. Певица актера Тома Холланда по снимку не узнала и поверила аферисту. На самом деле человека с такими паспортными данными не существует.
Певица также добавила, что считает Лурье такой же пострадавшей, как и она сама. Она пообещала полностью вернуть покупательнице деньги.
«Я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это будет тяжело, потому что у меня [сейчас] нет этих денег, но я сделаю все возможное, [чтобы их вернуть]», — сказала Долина.
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря. О скандале можно прочитать в материале «Афиши Daily».