«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманул мошенник с лицом Человека-паука
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно

«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»

Фото: 20th Century Fox

Джессика Альба рассказала, как снималась в «унизительной» сцене в «Фантастической четверке» 2005 года. Воспоминаниями она поделилась во время лекции на кинофестивале «Красное море» (Red Sea Film Festival), который проходит в Саудовской Аравии. 

На вопрос о ее воспоминаниях со съемок актриса сказала, что ее «наименее любимая сцена» — момент, когда героиня Сью Шторм появляется на мосту абсолютно голой.

«Я думала, это ужасно. В реальной жизни это было очень унизительно. Я выросла в довольно консервативной семье, и сама достаточно скромный человек. Я неделями боялась этой сцены. У меня до сих пор болезненные воспоминания о тех днях», ― поделилась Альба. 

Тем не менее у Альбы остались теплые воспоминания о роли Шторм. Актрисе нравилось, как персонаж ломал гендерные стереотипы, существовавшие тогда в супергеройских фильмах и боевиках. 

«Она была женщиной, на которую я равнялась. В ней было много материнского и доброго, но при этом она не была тряпкой. Она говорила, что думает. У нее был сильный моральный стержень, ― считает актриса. ― Часто женщины в таких историях — те, кого должен спасать парень или кто становится „проблемой“ сюжета. Это тогда было. Сейчас уже иначе».

Альба пока не смотрела, как Ванесса Кирби воплотила Сью Шторм в «Фантастической четверке: Первые шаги». «Обычно я смотрю такие фильмы с детьми, а если вышел „Соник“, мой сын хочет смотреть его 85 раз подряд. Когда дело касается семейного кино, дети полностью контролируют, что мы смотрим. Но мне надо его уговорить, потому что мы обязаны это увидеть! Я люблю Marvel, а эти фильмы такие забавные», ― пояснила она.

Расскажите друзьям