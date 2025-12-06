Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах

Депутат отметил, что современные технологии только помогают мошенникам. Нейросети генерируют правдоподобные праздничные изображения, подделывают аватары, а иногда злоумышленники копируют аккаунты знакомых людей — если удалось взломать их мессенджеры. Все это делает фальшивые поздравления практически неотличимыми от настоящих.



Парламентарий призвал не открывать файлы и ссылки от незнакомцев — даже если они подписаны как «поздравление» или «подарок». А если поздравление пришло от знакомого, но выглядит странно или содержит просьбу скачать архив, стоит уточнить лично, отправлял ли он сообщение.