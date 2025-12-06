Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Солнечной погоды в Москве можно не ждать минимум до середины декабря. При этом на неделе с 8 по 14 декабря в городе прогнозируется снег, сообщила РИА «Новостям» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, последние две недели погоду в столице определяет антициклон. Из-за него в городе наблюдается пасмурная погода без солнечного света.

«До середины месяца яркой солнечной погоды можно не ждать. Антициклон отступит, в середине следующей недели подойдет пасмурный циклон, а там уже будут осадки. Это не просто будет серое небо, это еще будут осадки в виде мокрого снега», ― рассказала Позднякова.

Сейчас в Москве погода, более характерная для ноября. В городе плюсовая температура воздуха и нет снега.

Предыдущий месяц в столице превысил норму климата на 4,3 градуса и занял вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений. Обещает быть теплым и декабрь ― с температурой на 3–5 градусов выше нормы.  

В Петербурге же в ноябре не было ни одного дня без осадков ― там либо лил дождь, либо шел снег. Солнце в ноябре светило в Петербурге всего четыре дня ― это минимальное значение с 2016-го, когда в ноябре был лишь один солнечный день, добавил синоптик.

Сильные морозы установились только в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах России. Например, в Норильске сегодня -40 градусов.

