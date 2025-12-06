Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
«Лэндмена» продлили на третий сезон

Фото: Paramount Television Studios

Сериал «Лэндмен» («Землевладелец») получит третий сезон. Об этом заявила Paramount+ после выхода третьего эпизода второго сезона, пишет Variety.

«Лэндмен» рассказывает о работнике нефтедобывающей компании Томми Норрисе (Билли Боб Торнтон), который трудится в современном Техасе во время нефтяного бума. Сюжет сериала основан на подкасте Кристиана Уоллеса «Бумтаун».

Первый сезон «Землевладельца» вышел в 2024 году. Сериал стал одним из самых популярных в США — его посмотрели в первый месяц после релиза 15,8 млн человек. 

Второй сезон проекта стартовал 16 ноября. Логлайн сезона: «Когда нефть поднимается из земли, всплывают и тайны. Томми Норрису придется противостоять давлению со стороны M-Tex Oil, Кэми Миллер и собственной семьи. Выживание в Западном Техасе — это не благородство, а борьба, и рано или поздно что-то должно сломаться».

Роли в шоу сыграли также Энди Гарсия, Эли Лартер, Деми Мур, Майкл Пенья, Джон Хэмм и Сэм Эллиотт. Авторами сценария выступили Тейлор Шеридан («Йеллоустоун») и Кристиан Уоллес.

