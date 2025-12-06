Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, более 2300 американцев участвовали в текстовой переписке с чат-ботами, поддерживающими кандидатов Дональда Трампа или Камалу Харрис. По 100-балльной шкале модель ИИ, поддерживающая Харрис, сместила вероятных избирателей Трампа на 3,9 пункта в пользу Харрис — в четыре раза сильнее, чем эффект традиционной рекламы на выборах 2016 и 2020 годов. Аналогично модель, поддерживающая Трампа, сдвинула вероятных избирателей Харрис на 1,51 пункта в его пользу.