Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца

Выход нового полнометражного мультфильма по «Симпсонам» перенесли с 23 июля на 3 сентября 2027 года. Информация появилась в аккаунте DiscussingFilm в соцсети Х.
Причины не уточняются. Рядом с анонсом появился постер, на котором Гомер выбрасывает пончик и протыкает себе ногу флагом с новой датой премьеры.
О выходе новой ленты с Гомером, Мардж, Бартом, Лизой и Мэгги стало известно в конце сентября. Никаких подробностей сюжета не рассказывалось.
«Симпсоны», созданные Мэттом Грейнингом, — самый долгоиграющий анимационный сериал на телевидении. С декабря 1989 года вышли 37 сезонов и более 790 эпизодов шоу.
В 2007 году свет увидел полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино», который достиг огромного коммерческого успеха. При бюджете в 75 млн долларов он собрал в мировом прокате более 536 млн.
Режиссером выступил давний соавтор «Симпсонов» Дэвид Силверман.
По сюжету фильма городок Спрингфилд оказывается накрыт гигантским стеклянным куполом, после того как Гомер случайно загрязнил местное озеро. Разговоры о сиквеле велись много лет, но лишь теперь проект получил зеленый свет.