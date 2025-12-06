Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории

Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца

Фото: Twentieth Century Fox

Выход нового полнометражного мультфильма по «Симпсонам» перенесли с 23 июля на 3 сентября 2027 года. Информация появилась в аккаунте  DiscussingFilm в соцсети Х.

Причины не уточняются. Рядом с анонсом появился постер, на котором Гомер выбрасывает пончик и протыкает себе ногу флагом с новой датой премьеры.

© DiscussingFilm

О выходе новой ленты с Гомером, Мардж, Бартом, Лизой и Мэгги стало известно в конце сентября. Никаких подробностей сюжета не рассказывалось.

«Симпсоны», созданные Мэттом Грейнингом, — самый долгоиграющий анимационный сериал на телевидении. С декабря 1989 года вышли 37 сезонов и более 790 эпизодов шоу.

В 2007 году свет увидел полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино», который достиг огромного коммерческого успеха. При бюджете в 75 млн долларов он собрал в мировом прокате более 536 млн.

Режиссером выступил давний соавтор «Симпсонов» Дэвид Силверман. 
По сюжету фильма городок Спрингфилд оказывается накрыт гигантским стеклянным куполом, после того как Гомер случайно загрязнил местное озеро. Разговоры о сиквеле велись много лет, но лишь теперь проект получил зеленый свет.

Расскажите друзьям