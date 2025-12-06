В Детройте установили памятник Робокопу

В Детройте наконец открыли бронзовую статую Робокопа, которую создавали пять лет и еще 8 лет не могли поставить в городе. Об этом сообщает The Guardian.
Высота статуи ― около 3,3 метров, а вес ― примерно 1,6 тонны. Она установлена на территории киностудии Free Age. Сияющая скульптура сразу же привлекла поклонников, которые начали делать с ней селфи.
Кампания за установку памятника началась в 2010 году, а в 2012-м более 2700 поклонников со всего мира собрали на реализацию проекта 67 тыс. долларов через Kickstarter.
Созданием статуи занимался детройтский скульптор Джорджа Гикас, который закончил работу в 2017 году. Однако установить ее долго не получалось по разным причинам, в том числе из-за коронавирусных ограничений.
Ситуация изменилась три года назад, когда киностудия Free Age не купила здание в районе Истерн-Маркет. Создатель статуи и представители района обратились к совладельцу студии Джиму Тоскано с просьбой поставить памятник на территории. Тоскано поддержал проект. «Это слишком необычно, слишком уникально, слишком круто, чтобы не сделать», ― пояснил он.
Как отмечает The Guardian, долгое время Детройт отвергал все, что напоминало о его репутации небезопасного города. Но поскольку уровень насильственных преступлений годами снижался, а число убийств опустилось ниже показателей середины 1960-х, сопротивления стало меньше, и городские власти не стали возражать возражали против установки статуи.
Оригинальный фильм «Робокоп» вышел в 1987 году и повлиял на развитие жанра боевиков. Действие картины развивается в Детройте недалекого будущего, который погряз в нищете и уличной преступности. Дать отпор бандитам призван почти неуязвимый киборг, который, как выясняется, создан зловещей корпорацией, стремящейся приватизировать полицию.
Картина породила огромную франшизу ― с тремя полнометражными сиквелами, а также сериалами, мультсериалами, комиксами, игрушками и видеоиграми.