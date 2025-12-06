Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
РКН не видит оснований для разблокировки Roblox

Иллюстрация: Roblox Corporation

Роскомнадзор сообщил РИА «Новости», что пока не видит оснований для разблокировки игровой онлайн-платформы Roblox в России. На решение РКН не повлияла ни готовность компании соблюдать российские ограничения, ни поддержка со стороны Екатерины Мизулиной.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря. В ведомстве заявили, что игра популярна у педофилов, которые знакомятся с детьми во внутренних чатах, а потом переносят знакомства в реальную жизнь: «Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию». Кроме того, по утверждениям РКН, на игровой платформе массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма.

Комментируя блокировку, представитель Roblox заявил агентству Reuters, что компания соблюдает законы и правила в странах, где работает. По его словам, платформа «глубоко привержена вопросам безопасности», на ней действует комплекс «мер безопасности, которые выявляют и предотвращают вредный контент».

Блокировка Roblox огорчила и шокировала огромное число российских детей и их родителей. Игра привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. По данным IconEra, в Roblox ежедневно играли около 6,8 млн пользователей из России. По этому показателю РФ уступает лишь США (16,2 млн) и Бразилии (8,9 млн).

Екатерина Мизулина заявила, что ей поступают десятки тысяч комментариев относительно блокировки различных платформ, в первую очередь Roblox. Она пообещала собрать письма с аргументами против блокировки и направить их в Роскомнадзор. Глава Лиги безопасного интернета также выразила поддержку платформе, написав: «Roblox ❤️».

Roblox ― платформа для совместного творчества, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года). Со временем она эволюционировала в метавселенную, где пользователи потребляют и создают контент, формируя экономику и социальные связи. Суть платформы заключается в демократизации геймдева ― любой пользователь создать собственную игру и поделиться ей с друзьями, не имея глубоких навыков геймдева. 

