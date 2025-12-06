Умер архитектор Фрэнк Гери. Среди его работ ― музей Гуггенхайма в Бильбао и «танцующий дом» в Праге

В возрасте 96 лет у себя дома в Лос-Анджелесе умер Фрэнк Гери ― один из самых влиятельных архитекторов современности, основоположник деконструктивизма в архитектуре. Смерть наступила после недолгой респираторной болезни, сообщил The Guardian со ссылкой на руководителя аппарата архитектора.
Гери родился 28 февраля 1929 года в еврейской рабочей семье в Торонто, Канада. Он переехал в Лос-Анджелес в середине 1940-х годов, после недолгой службы в армии США, и учился в Университете Южной Калифорнии, где изучал керамику. Позже он переключился на архитектуру после того, как преподаватель познакомил его с работами Рафаэля Сориано, одного из ведущих дизайнеров послевоенного модернизма в Южной Калифорнии.
Работать архитектором Гери стал с конца 1950-х годов, первое время занимаясь дизайном торговых центров и проектируя дома и офисы для друзей. В 1962 году открыл в Лос-Анджелесе собственное архитектурное бюро.
Гери одним из первых увидел потенциал компьютерного проектирования и стал пионером яркого стиля, построенного на столкновениях форм. Его самым знаменитым произведением остается Музей Гуггенхайма в Бильбао, который после открытия в 1997 году ознаменовал новую эпоху эмоциональной архитектуры.
Среди других работ архитектора ― музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе (1993), «танцующий дом» в Праге (1995), концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003), концертный зал New World Center в Майями (2011), зал Пьера Булеза в Берлине (2017) и здание Fondation Louis Vuitton в Париже (2014).
Перед смертью Гери занимался несколькими проектами для основателя LVMH (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) Бернара Арно, включая флагманский магазин Louis Vuitton в Беверли-Хиллз и концертный зал для музыкальной школы Колберна в Лос-Анджелесе.