Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»

Фото: Netflix/X

Фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек» выйдет в кинопрокат 6 марта 2026 года. Об этом сообщил Netflix, опубликовав в соцсетях афишу картины с датой премьеры.

Лента выйдет сперва в ограниченный кинопрокат, а спустя две недели появится на платформе Netflix. Онлайн-релиз запланирован на 20 марта.

«Острые козырьки. Бессмертный человек» станет продолжением сериала «Острые козырьки», выходившего на Би-би-си с 2013 по 2022 год. Он рассказывал о преступном клане Шелби в Бирмингеме 1920-х.

Полнометражный проекта продолжит историю, которую рассказывали на протяжении шести сезонов. Сюжет сериала остановился в 1938 году накануне Второй мировой войны.

Киллиан Мерфи вернется на экраны в роли Томми Шелби, главы банды «Острые козырьки». В актерском составе фильма также будут Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Ранее стало известно, что у «Острых козырьков» появится сериал-спин-офф. Он будет состоять из двух сезонов по шесть серий длительностью час, а действие будет происходить в послевоенном Бирмингеме. В нем развернется борьба за контроль над масштабными проектами по реконструкции, в центре которой окажется семья Шелби.

