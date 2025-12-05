Фильм «Грешники» получил наибольшее число номинаций на Critics Choice Awards

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»

Фильм «Грешники» получил наибольшее число номинаций на Critics Choice Awards

Кадр: Warner Bros.

Стали известны номинанты на Critics Choice Awards. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники», он претендует на награды сразу в 17 категориях, сообщили на сайте премии.

«Грешники» поборются за звание лучшего фильма с «Бугонией», «Франкенштейном», «Хамнетом», «Марти Превосходным», «Джеем Келли», «Поездом мечты», второй частью «Злой», а также «Сентиментальной ценностью» и «Битва за битвой».

Лучшим режиссером года могут стать Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Райан Куглер («Грешники»), Гильермо дель Торо («Франкенштейн»), Джош Сафди («Марти Превосходный»), Хоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Хлая Чжао («Хамнет»).

За основные актерские награды поборются Тимоте Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Джоэл Эдгертон, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Мура, Джесси Бакли, Роуз Бирн, Чейз Инфинити, Ренате Рейнсве, Аманда Сейфрид и Эмма Стоун.

Среди номинантов на премию за второстепенные роли — Бенисио дель Торо, Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Шон Пенн, Адам Сэндлер и Стеллан Скарсгард, Эль Фэннинг, Ариана Гранде, Инга Ибсдоттер Лиллеас, Эми Мэдиган, Вунми Мосаку и Тейана Тейлор.

Награда за лучшую комедию может достаться лентам «Баллада об острове Уоллис», «Вечность», «Дружба», «Голый пистолет», «Финикийская схема», «Нескромные». На титул лучшего фильма на иностранном языке претендуют «Простая случайность», «Левша», «Метод исключения», «Секретный агент», «Сират» и «Белен».

В телевизионной секции наибольшее число наград может получить «Отрочество». Нашумевший сериал номинирован в категории «Лучший мини-сериал» наряду с «Все ее вина», «Вождь войны», «Сраженный молнией», «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси», «Нарковоры», «Умираю, как хочу секса» и «Девушка моего сына».

Кроме того, на Critics Choice Awards номинированы многосерийные драмы «Чужие: Земля», «Андор», «Дипломат», «Рай», «Больница Питт», «Одна из многих», «Раздвоение», «Задание» и комедии «Начальная школа Эбботт», «Элсбет», «Призраки», «Хитрости», «Никто этого не хочет», «Убийства в одном здании», «Праведные Джемстоуны» и «Киностудия».

Церемония награждения победителей пройдет 4 января в Санта-Монике. Она будет уже 31-й в истории награды.

