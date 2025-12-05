Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»

Сама Робби считает, что эта версия романа Эмили Бронте, по ее мнению, будет потрясающим фильмом для свиданий. Актриса процитировала саму Феннел: «Я хочу, чтобы это стало „Титаником“ для нынешнего поколения. Я ходила в кино на „Ромео + Джульетту“ восемь раз, а когда меня не пустили в девятый, я буквально лежала на полу и плакала. Я хочу, чтобы „Грозовой перевал“ был таким же фильмом».