Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки

В Москве женщина подала в суд на ветеринарную клинику, в которой умерла ее восьмилетняя собака. По мнению женщинам, специалисты не помогли животному. На записях с видеокамер они смеялись над умирающим питомцем и его хозяйкой, рассказал телеканал 360.
Жительница столицы по имени Елена рассказала СМИ, что ее пес породы шпиц заболел в январе 2025 года. Когда собаке одной ночью стало особенно плохо, Елена отправилась с ним в ветклинику «Гуд Вет» на Фрязевской улице.
Там с владелицы животного попросили 75 тысяч рублей за сутки стационарного лечения. С собой у Елены было только 5 тысяч, и она отдала их в качестве предоплаты. Через два часа женщине сообщили, что ее любимец умер.
Елена усомнилась, что собака получила должную помощь. По словам женщины, ее дочь в ту ночь проходила мимо двери помещения, где находился их пес, и слышала «смех и веселые возгласы».
Елена обратилась в суд и потребовала записи с камер видеонаблюдения. Они показали, что сотрудники клиники насмехались над Еленой, пока ее шпиц умирал в барокамере рядом. Самой хозяйке врачи заявили, что состояние собаки стабильно.
Записи появились в сети и вызвали негодование среди пользователей соцсетей. Многих людей ужаснул цинизм, с которым специалисты обсуждают, что бы сделали для спасения пса, если бы его владелица заплатила всю сумму сразу.
Они говорили, что поставили бы шпицу катетер, дали успокоительное, сделали УЗИ и кардиограмму. Одна из сотрудник клиники в ответ на эти слова отметила, что за ту же сумму женщина могла бы купить себе «новую бусинку».
«На видео не врачи, а какие‑то бездушные существа. Уже подали обращение к депутатам, в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить клинику», — прокомментировал Константин Ерохин, адвокат Елены.
Он подчеркнул, что главврач ветклиники не вышел к клиентке. По его словам, никто не принес извинений Елене. Специалисты не сообщили причину смерти питомца и ход лечения, но потребовали с хозяйки еще 6 тысяч рублей за обслуживание. При этом «Гуд Вет», как заявил Ерохин, скрывает фамилии врачей, занимавшихся собакой.
В Национальной ветеринарной палате также прокомментировали видео. Там сообщили, что видели полную его версию продолжительностью в 17 минут. Президент организации Александр Фомин осудил неэтичные комментарии коллег, но не согласился с обвинениями их в бездействии.
«Собака поступила в крайне тяжелом жизнеугрожающем состоянии глубокой ночью. Врачи стационара предприняли все необходимые действия для спасения животного и его реанимации. <…> Гибель животного связана с тяжелым состоянием», — сказал он.