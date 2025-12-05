Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм

Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки

В Москве женщина подала в суд на ветеринарную клинику, в которой умерла ее восьмилетняя собака. По мнению женщинам, специалисты не помогли животному. На записях с видеокамер они смеялись над умирающим питомцем и его хозяйкой, рассказал телеканал 360.

Жительница столицы по имени Елена рассказала СМИ, что ее пес породы шпиц заболел в январе 2025 года. Когда собаке одной ночью стало особенно плохо, Елена отправилась с ним в ветклинику «Гуд Вет» на Фрязевской улице.

Там с владелицы животного попросили 75 тысяч рублей за сутки стационарного лечения. С собой у Елены было только 5 тысяч, и она отдала их в качестве предоплаты. Через два часа женщине сообщили, что ее любимец умер.

Елена усомнилась, что собака получила должную помощь. По словам женщины, ее дочь в ту ночь проходила мимо двери помещения, где находился их пес, и слышала «смех и веселые возгласы».

Елена обратилась в суд и потребовала записи с камер видеонаблюдения. Они показали, что сотрудники клиники насмехались над Еленой, пока ее шпиц умирал в барокамере рядом. Самой хозяйке врачи заявили, что состояние собаки стабильно.

Записи появились в сети и вызвали негодование среди пользователей соцсетей. Многих людей ужаснул цинизм, с которым специалисты обсуждают, что бы сделали для спасения пса, если бы его владелица заплатила всю сумму сразу.

Они говорили, что поставили бы шпицу катетер, дали успокоительное, сделали УЗИ и кардиограмму. Одна из сотрудник клиники в ответ на эти слова отметила, что за ту же сумму женщина могла бы купить себе «новую бусинку».

«На видео не врачи, а какие‑то бездушные существа. Уже подали обращение к депутатам, в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить клинику», — прокомментировал Константин Ерохин, адвокат Елены.

Он подчеркнул, что главврач ветклиники не вышел к клиентке. По его словам, никто не принес извинений Елене. Специалисты не сообщили причину смерти питомца и ход лечения, но потребовали с хозяйки еще 6 тысяч рублей за обслуживание. При этом «Гуд Вет», как заявил Ерохин, скрывает фамилии врачей, занимавшихся собакой.

В Национальной ветеринарной палате также прокомментировали видео. Там сообщили, что видели полную его версию продолжительностью в 17 минут. Президент организации Александр Фомин осудил неэтичные комментарии коллег, но не согласился с обвинениями их в бездействии.

«Собака поступила в крайне тяжелом жизнеугрожающем состоянии глубокой ночью. Врачи стационара предприняли все необходимые действия для спасения животного и его реанимации. <…> Гибель животного связана с тяжелым состоянием», — сказал он.

