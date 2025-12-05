Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм

Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Певица Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме. Об этом она сообщила в интервью на Первом канале.

По словам артистки, покупательница не виновата в ситуации. «Я приняла единственное решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это будет тяжело, потому что у меня [сейчас] нет этих денег, но я сделаю все возможное, [чтобы их вернуть]».

Источник: Первый канал

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря.

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ.

