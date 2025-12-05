Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat

Умер американский актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в кинофраншизе Mortal Kombat. Об этом сообщил Entertainment Weekly.
Тагаве было 75 лет. По словам его представителя Пенни Вискарры, артист скончался от осложнений после инсульта в Санта-Барбаре. У него осталось трое детей и двое внуков.
Тагава родился 27 сентября 1950 года в Токио в семье японской актрисы Марико Хаты. Отец будущего актера служил в американской армии, в связи с чем он рос в различных частях США — Северной Каролине, Луизиане, Техасе и, наконец, Южной Калифорнии.
В Калифорнии Тагава увлекся актерским ремеслом. Он начал свою карьеру как артист только в 36 лет, несмотря на просьбы матери этого не делать. Прорывом для Тагавы стала роль в фильме «Последний император» Бернардо Бертолуччи 1987 года.
После нее актер сыграл в таких фильмах как «Разборка в Маленьком Токио», «Фантом», «Искусство войны», «Перл-Харбор», «Планета обезьян». Экранизация видеоигры Mortal Kombat вышла на экраны в 1995 году, в России лента называется «Смертельная битва».
В 2013 году Тагава появился в российском фильме «Иерей-сан: Исповедь самурая», снятом по сценарию Ивана Охлобыстина. Тагава сыграл японского священника Такуро Накамуру, который бежит от бандитов и скрывается в российской глубинке. После съемок актер принял православие и заявил о желании получить граждаство России.