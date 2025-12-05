В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ

Вступление его в силу ожидается в сентябре 2026 года. Соответствующий проект приказа Минтруда России «Об утверждении перечня работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.