В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Вступление его в силу ожидается в сентябре 2026 года. Соответствующий проект приказа Минтруда России «Об утверждении перечня работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Предлагается перейти от перечисления профессий к перечню видов работ, при выполнении которых привлекать несовершеннолетних нельзя, отметили в министерстве. «Текущая модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяет обходить запрет через изменение наименования должности. Поименование работ фактически исключит возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям», — говорится в сообщении.
Всего новый перечень включает 67 работ. В него попали работы, на которых установлены вредные условия труда, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию, на которых невозможно провести исследования и измерения факторов производственной среды, у которых высокий риск травмирования, подземные работы, а также работы, связанные с рисками воздействия производственных физических, химических и биологических факторов, отрицательно влияющих на растущий организм.