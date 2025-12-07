Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года

Дизайн-студия Eburet, известная своими объектами интерьера, созданными с помощью 3D-печати, выпустила праздничную коллекцию. Она посвящена символу наступающего 2026 года — Лошади.
В линейку вошли как новые изделия, так и расширение прошлогоднего бестселлера. Среди них:
- Лошадка-качалка MIA — флагманская модель, впервые представленная в 2024 году.
- Mia Mini — уменьшенная детская версия для детей до 7 лет.
- Mia Micro — настольный декоративный аксессуар, идея для подарка коллегам или друзьям.
- Скульптура IGOGO — декоративный интерьерный объект в форме коня.
- Набор ёлочных игрушек Pryanik — праздничное украшение для дома.
Все предметы, кроме набора игрушек, доступны в девяти цветах: белый, желтый, красный, голубой, синий, розовый, черный, зеленый и вишневый. Набор Pryanik предлагается в двух вариантах — классическом красном и уютном пшеничном.