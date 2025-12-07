Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Декабрь в Москве в четвертый раз за 21 век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки

Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года

Дизайн-студия Eburet, известная своими объектами интерьера, созданными с помощью 3D-печати, выпустила праздничную коллекцию. Она посвящена символу наступающего 2026 года — Лошади.

В линейку вошли как новые изделия, так и расширение прошлогоднего бестселлера. Среди них:

  • Лошадка-качалка MIA — флагманская модель, впервые представленная в 2024 году.
  • Mia Mini — уменьшенная детская версия для детей до 7 лет.
  • Mia Micro — настольный декоративный аксессуар, идея для подарка коллегам или друзьям.
  • Скульптура IGOGO — декоративный интерьерный объект в форме коня.
  • Набор ёлочных игрушек Pryanik — праздничное украшение для дома.
Все предметы, кроме набора игрушек, доступны в девяти цветах: белый, желтый, красный, голубой, синий, розовый, черный, зеленый и вишневый. Набор Pryanik предлагается в двух вариантах — классическом красном и уютном пшеничном.

