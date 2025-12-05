Согласно опросу, женщины считают, что хорошо представляют мужские желания. По их мнению, партнерам чаще всего нужны подарки для хобби (39%), романтический вечер (36%) или хороший гаджет (32%) — и это частично совпадает с реальными мужскими ответами. Мужчины тоже уверены, что понимают женщин: они называют украшения (66%), путешествия (46%) и гаджеты (38%) — и в целом тоже попадают в те категории, которые женщины действительно хотят.