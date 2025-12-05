В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга утвердил проект реставрации и использования бывшего следственного изолятора «Кресты».
Вместо тюремных корпусов здесь появится современное общественное и туристическое пространство. По плану на территории бывшего СИЗО, который функционировал до 2017 года, будут созданы:
- мультимедийный музей, посвященный истории места;
- два гостиничных комплекса;
- гастрономическая улица с ресторанами и кафе;
- пешеходный променад с арт-объектами.
Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, весь комплекс станет пешеходным, а архитектурной и смысловой доминантой по-прежнему останется храм Святого Александра Невского. После завершения работ проект создаст около 1200 новых рабочих мест.
В 2013 году власти Петербурга планировали разместить в Крестах офисы, арт-отели, дизайнерские шоурумы, магазины и рестораны. Проект хотели реализовать по схеме государственно-частного партнерства, но он не получил развития. В прошлом году передать Кресты РПЦ предлагал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.