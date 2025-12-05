Американский стриминговый сервис Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов. Об этом говорится на сайте компании.



Закрытие сделки ожидается к концу третьего квартала 2026 года. Теперь права на франшизы, шоу и фильмы Warner Bros., среди которых «Теория большого взрыва», «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Волшебник страны Оз» и «Вселенная DC», «Гарри Поттер» и другие, будут принадлежать Netflix. Компания также приобретает сервис HBO Max и телеканал HBO, которыми владеет Warner Bros.



«Нашей миссией всегда было развлекать мир. Объединив невероятную библиотеку сериалов и фильмов Warner Bros. (от вечной классики, такой как „Касабланка“ и „Гражданин Кейн“ до современных фаворитов, таких как „Гарри Поттер и „Друзья“ — с нашими определяющими культуру проектами, среди которых „Очень странные дела“, „Охотники на демонов“ и „Игра в кальмара“) мы сможем сделать это еще лучше», — сказал Тед Сарандос, со-генеральный директор Netflix.



Как пишет Hollywood Reporter, многие в Голливуде опасаются этой сделки, поскольку она представляет «беспрецедентную угрозу» для кинотеатров. «Регулирующие органы должны внимательно изучить специфику предлагаемой сделки и понять, какое негативное влияние она окажет на потребителей и индустрию развлечений», - говорится в заявлении Cinema United.



