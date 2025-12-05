Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире

Фото: @luana_lopes_lara

29-летняя Луана Лопес Лара из Бразилии стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире. Соучредительница компании по прогнозированию рынка Kalshi достигла рыночной стоимости в 11 млрд долларов, а ее чистый капитал составил 1,3 млрд долларов, сообщил журнал Forbes.

Девушка в детстве профессионально занималась балетом. Но после школы захотела стать «новым Стивом Джобсом» и поступила в Массачусетский технологический институт на специальность «компьютерные науки». После окончания учебы девушка работала в инвестиционных компаниях. Она создала и развила стартап стоимостью 11 млрд долларов всего за 6 лет.

Лопес Лара стала сооснователем Kalshi вместе с 29-летним однокурсником Тареком Мансуром. Компания занимается прогнозированием любых событий, будь это исход выборов, спортивных  игр или событий в поп-культуре. Лара и Мансур владеют по 12% акций компании, что принесло им на сегодняшний день по 1,3 млрд долларов.

Лопес Лара сместила в рейтинге 31-летнюю предпринимательницу  в области искусственного интеллекта Люси Го. До этого титул принадлежал певице Тейлор Свифт.  

