Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире

Девушка в детстве профессионально занималась балетом. Но после школы захотела стать «новым Стивом Джобсом» и поступила в Массачусетский технологический институт на специальность «компьютерные науки». После окончания учебы девушка работала в инвестиционных компаниях. Она создала и развила стартап стоимостью 11 млрд долларов всего за 6 лет.