Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно

Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон

Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Лариса Долина предложила урегулировать конфликт вокруг квартиры и вернуть Полине Лурье деньги. Однако отдавать их артистка хочет поэтапно, что не устраивает покупательницу. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Светлана Свириденко.

По ее словам, сторона Долиной предложила вернуть Лурье 112 млн рублей в течение трех с лишним лет равными платежами. Юрист назвала эти условия кабальными.

«Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю», — говорит Свириденко.

Собеседница добавила, что еще на предварительном судебном заседании предлагала певице заключить мировое соглашение. По его условиям право собственности на квартиру вернулось бы Долиной, а та в ответ должна была вернуть Лурье деньги за квартиру, однако народная артистка отказалась.

Свириденко также рассказала, что Долина, будучи владельцем квартиры и проживая в ней, не платила налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года. За это время накопилось более 100 тыс. рублей. Средства ФНС выплатила Полина Лурье, при этом сама не пользуясь квартирой.

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря.

Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ.

Расскажите друзьям