Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно

Свириденко также рассказала, что Долина, будучи владельцем квартиры и проживая в ней, не платила налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года. За это время накопилось более 100 тыс. рублей. Средства ФНС выплатила Полина Лурье, при этом сама не пользуясь квартирой.