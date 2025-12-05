Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink

Трек «Худи» — один из главных хитов 2024–2025 годов в России — получил переосмысление. Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили макси-сингл «Худи Remixes BandLink AI Edition», содержащий шесть версий песни в разных жанрах: рок, шансон, R’n’B, фонк, бразильский фонк и танцевальная версия.
Эти жанры артистам посоветовал ИИ-помощник BandLink, который анализирует музыкальную статистику и рекомендует музыкантам направления для творческих экспериментов. Вместе с Джиганом, Artik & Asti и Niletto над ремиксами работали продюсеры Tusovka, Phurs, Rubchanskii, Red Square, MLDL и Harddope.
Премьера нескольких версий «Худи» состоялась вживую на церемонии премии «Итоги года Яндекс Музыки», где руководитель стриминга Александра Сагалович анонсировала скорый запуск ИИ-помощника для музыкантов — он появится в начале 2026 года.
«Проект стал отличной возможностью не просто перевыпустить хит, а показать его с совершенно неожиданных сторон. ИИ-помощник BandLink подсветил жанры, о которых мы и не думали всерьез, но результат получился лучше любых ожиданий. Эти новые версии — наш подарок слушателям: любимый трек, который теперь может звучать и как рок-баллада, и как душевный шансон», — рассказали в Rocket Records.