Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году

Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон

Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году

Фото: Dogstar/YouTube

Альтернативная рок-группа Dogstar, основанная в 1994 году Киану Ривзом, анонсировала большой тур по Европе, Великобритании и Ирландии в июне — июле 2026 года.

Тур откроется концертами в Дублине (11 июня) и Лондоне (13 июня), после чего группа выступит на фестивале Download Festival. Затем Dogstar отправятся в континентальную Европу с концертами в Париже, Берлине, Амстердаме, Праге, Милане, Риме и других городах, а также примут участие в таких крупных фестивалях, как Pinkpop (Бельгия), Mad Cool (Испания) и Nos Alive (Португалия).

Продажа билетов на шоу в Дублине и Лондоне стартует 5 декабря. Даты продажи билетов на концерты в других городах будут объявлены позднее. Этот тур станет важным этапом в истории группы, которая официально воссоединилась в 2023 году после более чем 20-летнего перерыва.

В 1990-е годы Dogstar выпустили два альбома, «Our Little Visionary» и «Happy Ending», но были вынуждены прервать деятельность из-за стремительно растущей актерской карьеры Ривза после выхода «Матрицы». После возвращения на сцену в 2023-м группа представила новый альбом — «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees». 

Расскажите друзьям