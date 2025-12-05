Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году

Альтернативная рок-группа Dogstar, основанная в 1994 году Киану Ривзом, анонсировала большой тур по Европе, Великобритании и Ирландии в июне — июле 2026 года.
Тур откроется концертами в Дублине (11 июня) и Лондоне (13 июня), после чего группа выступит на фестивале Download Festival. Затем Dogstar отправятся в континентальную Европу с концертами в Париже, Берлине, Амстердаме, Праге, Милане, Риме и других городах, а также примут участие в таких крупных фестивалях, как Pinkpop (Бельгия), Mad Cool (Испания) и Nos Alive (Португалия).
Продажа билетов на шоу в Дублине и Лондоне стартует 5 декабря. Даты продажи билетов на концерты в других городах будут объявлены позднее. Этот тур станет важным этапом в истории группы, которая официально воссоединилась в 2023 году после более чем 20-летнего перерыва.
В 1990-е годы Dogstar выпустили два альбома, «Our Little Visionary» и «Happy Ending», но были вынуждены прервать деятельность из-за стремительно растущей актерской карьеры Ривза после выхода «Матрицы». После возвращения на сцену в 2023-м группа представила новый альбом — «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees».