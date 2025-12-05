Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории

На момент достижения результата ему было 3 года, 7 месяцев и 20 дней. Мальчик, который еще ходит в детский сад в штате Мадхья-Прадеш, опередил предыдущего рекордсмена — своего соотечественника Аниша Саркара. Он получил рейтинг в ноябре 2024 года в возрасте 3 лет, 8 месяцев и 19 дней.