Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»

Фото: «Экспонента фильм»

«Экспонента фильм» представила первый тизер и постер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет» режиссера-дебютанта Игоря Марченко. Премьера фильма в российском прокате запланирована на 12 февраля 2026 года.

Главные роли в картине исполнили Саша Бортич («Я худею», «Холоп») и Гоша Токаев («Пара из будущего», «Лада Голд»). Фильм рассказывает историю Евгения и Евгении — двух молодых людей с одинаковыми именами, непростыми характерами и запутанной личной жизнью.

Их случайная встреча на вечеринке начинается с взаимной антипатии, но неожиданно приводит к ночи вместе, после которой все становится еще сложнее.

Проект уже получил признание критиков и фестивальных жюри. Картина стала обладателем Гран-при конкурса полнометражного дебютного кино фестиваля «Короче», а также вошла в шорт-лист премии кинокритиков «Белый слон-2025» в номинациях «Лучшая главная мужская роль» (Гоша Токаев) и «Лучший полнометражный дебют» (Игорь Марченко).

