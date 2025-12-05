Братья Джонасы вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery

Фото: Thibault Penin/Unsplash

Netflix выиграл право на эксклюзивные переговоры о приобретении киностудии Warner Bros. Discovery и платформы HBO Max. По данным Variety, это решение стало результатом напряженной борьбы с Paramount, Skydance и Comcast.

Paramount стремилась купить всю компанию Warner Bros. Discovery целиком, тогда как Netflix и Comcast интересовались только ее студийным и стриминговым бизнесом.

После того как 1 декабря были поданы окончательные предложения, Netflix получил эксклюзивное право на переговоры. Ранее руководство компании неоднократно заявляло, что рост платформы не зависит от владения крупной контентной библиотекой.

Однако возможность получить доступ к архивам Warner Bros., включая франшизы DC, «Гарри Поттера» и культовые сериалы HBO, оказалась слишком привлекательной.

Warner Bros. Discovery, образованная в 2022 году после слияния WarnerMedia и Discovery, ранее рассматривала план разделения студии и стриминга. Однако неожиданное предложение от Paramount ускорило процесс продажи.

Сделка, если она состоится, кардинально изменит медиа. Netflix, уже являющийся лидером стриминга, получит контроль над одним из старейших и самых влиятельных студий Голливуда с более чем вековой историей. Это также предоставит платформе обширный каталог готового контента и мощные франшизы.

