Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»

Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон

Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»

Фото: Walt Disney Television

Disney опубликовал тизер третьей части музыкального фильма «Camp Rock». Проект выйдет летом 2026 года на платформе Disney+ и телеканале Disney Channel.


В ролике Джо, Ник и Кевин Джонасы появились в знакомой атмосфере лагеря «Camp Rock», заявляя: «Мы вернулись». По сюжету группа Connect 3, оставшись без разогрева перед юбилейным туром, возвращается в лагерь, чтобы найти новое дарование.

Среди юных талантов развернется настоящая борьба, которая приведет не только к творческим открытиям, но и к проверке дружбы, неожиданным союзам и романтическим историям.

Помимо братьев Джонас и Марии Кэнелс-Барреры, в фильме появится новое поколение персонажей. Их сыграют Лиамани Сегура, Малахи Бартон, Луми Поллак, Шерри Кола и другие.

Премьера первой части «Camp Rock» состоялась в 2008 году и стала знаковым проектом для Disney, запустив карьеры братьев Джонас и Деми Ловато. Ожидается, что сиквел, как и оригинал, будет сочетать музыкальные номера, подростковую драму и юмор.

