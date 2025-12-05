По «Людям в черном» снимут новый фильм

Sony Pictures анонсировала пятый фильм во франшизе «Люди в черном». Он уже находится в разработке, пишет Deadline.
Сценарий начнет писать Крис Бремнер («Плохие парни навсегда»). После завершения работы он покажет его Уиллу Смиту. Если актеру понравится, он вновь повторит роль агента Джея. При этом неизвестно, будет у него главная или второстепенная роль. Вернется ли в проект Томми Ли Джонс и каким будет сюжет, тоже держат в секрете.
«Люди в черном» основаны на одноименной серии комиксов Marvel. Первый фильм от Барри Зонненфельда вышел в 1997 году. Он рассказывает об агентах секретной организации, которые контролируют деятельность инопланетян на Земле.
В 2002 и 2012 годах вышли два сиквела картины. Последний фильм серии с подзаголовком «Интернэшнл» показали в 2019 году. Роли Смита и Джонса там сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.