Братья Джонасы вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
Pantone объявил цвет 2026 года
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон

По «Людям в черном» снимут новый фильм

Фото: Columbia Pictures

Sony Pictures анонсировала пятый фильм во франшизе «Люди в черном». Он уже находится в разработке, пишет Deadline.

Сценарий начнет писать Крис Бремнер («Плохие парни навсегда»). После завершения работы он покажет его Уиллу Смиту. Если актеру понравится, он вновь повторит роль агента Джея. При этом неизвестно, будет у него главная или второстепенная роль. Вернется ли в проект Томми Ли Джонс и каким будет сюжет, тоже держат в секрете.

«Люди в черном» основаны на одноименной серии комиксов Marvel. Первый фильм от Барри Зонненфельда вышел в 1997 году. Он рассказывает об агентах секретной организации, которые контролируют деятельность инопланетян на Земле.

В 2002 и 2012 годах вышли два сиквела картины. Последний фильм серии с подзаголовком «Интернэшнл» показали в 2019 году. Роли Смита и Джонса там сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

Расскажите друзьям