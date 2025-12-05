HBO Max представил трейлер сериала «Рыцарь Семи королевств» — приквела «Игры престолов». Премьера состоится 18 января.
Действие в шоу развернется примерно за 90 лет до событий основных романов цикла «Песнь льда и пламени». В центре сюжета — скитающиеся по Вестеросу рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец принц Эйегон Таргариен.
В проекте Эгг предстанет еще ребенком, но со временем он станет королем Эйегоном V, после того как его старший брат Мейстер Эймон откажется от престола. Сэр Дункан же обретет легендарный статус и станет членом королевской гвардии Эйегона V.
В актерский состав сериала вошли Питер Клэффи («Заговор сестер Гарви»), Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), Финн Беннетт («Песочный человек»), Дэниэл Ингс («Джентльмены»), Сэм Спруэлл («Сущность»), Берти Карвел («Отверженные») и другие. «Рыцарь Семи королевств» будет состоять из шести эпизодов. В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р.Мартина. Писатель ранее уже оценил сериал: он назвал его великолепным.
Первый сезон, по словам Мартина, стал адаптацией повести «Межевой рыцарь». Писатель работал над шоу вместе с Айрой Мартин.
Оба сценариста стали исполнительными продюсерами проекта наряду с шоураннером «Дома Дракона» Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом. Сериал уже продлен на второй сезон, съемки должны начаться в этом месяце.