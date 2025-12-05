В актерский состав сериала вошли Питер Клэффи («Заговор сестер Гарви»), Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), Финн Беннетт («Песочный человек»), Дэниэл Ингс («Джентльмены»), Сэм Спруэлл («Сущность»), Берти Карвел («Отверженные») и другие. «Рыцарь Семи королевств» будет состоять из шести эпизодов. В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р.Мартина. Писатель ранее уже оценил сериал: он назвал его великолепным.