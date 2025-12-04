7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным

В честь Дня покровительницы Эрмитажа Святой Екатерины 7 декабря вход в главный музей страны будет бесплатным. Об этом сообщается в телеграм-канале главного музейного комплекса.
Жители и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.
Все бесплатные билеты появятся на сайте 5 декабря в 10.00. Дополнительные выкладки билетов в Главный музейный комплекс и Главный штаб возможны 5 декабря в 16.00 и 6 декабря в 10.00. В музее предупреждают, что «при большом наплыве посетителей сайт может работать с замедлениями, а бесплатные билеты быстро заканчиваются».
Кассы комплексов Эрмитажа на Дворцовой площади в этот день будут работать с 11.00 до 17.00. Чтобы избежать массового скопления посетителей в гардеробах и вестибюле, проход к кассам будет организован небольшими группами.
В сентябре в Эрмитаже заявили, что вводят бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году. Бесплатно посетить музей можно будет также в Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября). 1 сентября, в День знаний, комплекс также сделает бесплатным вход для школьников, студентов, курсантов, аспирантов и интернов.
С 1 декабря Эрмитаж поднял цены на билеты. Их базовая стоимость для взрослых посетителей теперь составляет 700 рублей. Таким образом, главный музей Петербурга сравнялся по базовому тарифу с Третьяковской галереей и Русским музеем.