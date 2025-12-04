Pantone объявил цвет 2026 года
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»

Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей

3 декабря в Москве при поддержке Winline состоялась премия SLAY, определяющая лучших русскоязычных стримеров в разных категориях. Церемония награждения прошла во Дворце Ирины Винер в «Лужниках», ее вел Слава Бустер в паре с Ильей Сатиром. 

Тематикой SLAY 2025 стал castle core — интерпретация «цифрового средневековья» в образах и декорациях. Эстетику церемонии дополнил дизайн Покраса Лампасa — декоративные кубы, расписные зеркала, а также арт-перформанс на сцене с росписью рубашки. Ранее художник создал для премии эксклюзивные аксессуары для номинантов и победителей прошлого года: лимитированные кольца и маску.

На ковровой дорожке засветились блогеры Жекич Дубровский, Дима Гордей, Александр Булкин, комики Супер Стас, Саша Ваш и Сергей Горох, а также Mayot, Voskresenskii, Heronwater, Иван Золо, Лимба, Entype, Акулич, Молодой Платон и Big Russian Boss. Интервью у звезд брали Слава Бустер, Вася Трунов (ютуб-канал «Вписка»), Александра Смирнова (Bogadovka) и Дмитрий Лиханов (Dmitry_Lixxx).

Параллельно с церемонией награждения SLAY установила очередной рекорд по онлайну среди трансляций на Twitch в русскоязычном сегменте: прямой эфир одновременно смотрели свыше 758 тыс. человек — вдвое больше, чем годом ранее. Хедлайнером вечера стал Элджей, который исполнил популярные треки в лайв-формате.

Главными триумфаторами церемонии стали Глеб sasavot Орлов (SLAY King) и Наталья Gensyxa Бердникова (SLAY Queen). Sasavot взял не только главную награду премии, но и статуэтки за лучший мультигейминг-контент и харизму. Gensyxa была признана самой стильной стримершей года.

Лучшим CS-стримером признали StRoGo, Dota-стримером — rostislav_999, IRL-стримером — anarabdullaev, а multigaming-стримером — sasavot. Проектом года на Twitch стал Evelone Duo Cup, прорывом года — anarabdullaev.

Звание человека-мема года досталось Ивану IvanZolo578 Золочевскому. В номинации «Аудитория года» выиграл 5opka. В категории «Minecraft-стример года» награду получил 5opka, «Пара года» — koreshzy & kosstochka, «Завоз года» — «Борик сломал ПК Бустеру на стриме», «Харизма года» — sasavot. Треком года стал «XXL» 5opka & MellSher.

В номинации «Легенда Twitch» жюри отметило 77-летнюю Ольгу Ивановну. Пенсионерка с ником i_olga, известная как бабушка Ольга, подключилась к церемонии награждения по видеосвязи. Специально по такому случаю она надела черное вечернее платье, сережки и колье.

Ранее ведущий премии Слава Бустер стал героем рубрики «Блиц» в телеграм-канале «Афиши Daily». Узнать о его лучшей покупке, альбоме года, идеальном завтраке и многом другом можно здесь.

