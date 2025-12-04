Pantone объявил цвет 2026 года
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»

Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»

Фото: центр «Зотов»

24 декабря в центре «Зотов» пройдет концерт-квартирник группы «Ме4та» Евгения Цыганова. 

Музыканты исполнят новогоднюю программу из акустических композиций. Организаторы обещают глубину звучания, камерную обстановку и ощущение праздника. 

Группа Me4ta. Новогодний квартирник
Концерт / 24 декабря
Подробнее на Афише

Цыганов решил перезапустить музыкальную карьеру в прошлом году. В конце 1990-х ― начале 2000-х он уже выступал в группе «Гренки», записавшей на рубеже веков свой единственный альбом.

В 2015-м актер с друзьями собрал группу «Пока прет», которая успела отыграть около 70 концертов. После некоторого перерыва приятели продолжили музыкальную деятельность под новым названием ― «Ме4та».

«Некоторое время назад появилось ощущение, что название „Пока прет“ утратило свою актуальность, и вообще возник вопрос, нужна ли кому-то наша музыка. Название „Ме4та“ вылезло само собой. Ну и потом в этом названии зашифрованы имена участников: Евгений играет на гитаре и поет, Андрей Муравкин играет на второй гитаре, на басу — Миша Химаков, и Тоха (Антон Владимирский) на барабанах. Как мы шутили еще во времена „Гренок“, если прищуриться, мы похожи на The Beatles. Соответственно, мы играем наши песни разных периодов: от 1990-х до нынешних времен», ― говорил Цыганов в интервью «Коммерсанту».

Расскажите друзьям