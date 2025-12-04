Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»

«Некоторое время назад появилось ощущение, что название „Пока прет“ утратило свою актуальность, и вообще возник вопрос, нужна ли кому-то наша музыка. Название „Ме4та“ вылезло само собой. Ну и потом в этом названии зашифрованы имена участников: Евгений играет на гитаре и поет, Андрей Муравкин играет на второй гитаре, на басу — Миша Химаков, и Тоха (Антон Владимирский) на барабанах. Как мы шутили еще во времена „Гренок“, если прищуриться, мы похожи на The Beatles. Соответственно, мы играем наши песни разных периодов: от 1990-х до нынешних времен», ― говорил Цыганов в интервью «Коммерсанту».