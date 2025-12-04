В России заблокировали Snapchat

С ограничением работы в десятках регионов сталкиваются и WhatsApp с Telegram, у которых официально пока заблокированы только звонки. По мнению проекта «На связи», РКН блокирует все сервисы, которые обеспечивают безопасное общение, и вынуждает переходить в госмессенджер Max, где содержание всех звонков и переписок могут прочитать власти.