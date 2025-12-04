Pantone объявил цвет 2026 года
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»

В России заблокировали Snapchat

Фото: Alexander Shatov/Unsplash

Роскомнадзор заблокировал приложение Snapchat на территории России. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.

По утверждениям РКН, Snapchat используют для терактов, мошенничества и других преступлений против россиян. В ведомстве уточнили, что блокируют приложение с 10 октября 2025 года. 

Snapchat позволяет обмениваться фото, видео и сообщениями, которые обычно доступны лишь короткое время. Сервис стал популярен благодаря фильтрам и маскам, которые меняют внешность пользователя. Именно в Snapchat впервые появился формат «историй». 

Недавно РКН ограничил работу FaceTime ― сервиса от Apple, который позволяет совершать аудио- и видеозвонки. Причину назвали такую же: приложением пользуются мошенники и террористы. 

С ограничением работы в десятках регионов сталкиваются и WhatsApp с Telegram, у которых официально пока заблокированы только звонки. По мнению проекта «На связи», РКН блокирует все сервисы, которые обеспечивают безопасное общение, и вынуждает переходить в госмессенджер Max, где содержание всех звонков и переписок могут прочитать власти.

Расскажите друзьям