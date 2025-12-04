Pantone объявил цвет 2026 года
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство

Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»

Фото: Sony Pictures Television

Netflix представил тизер третьего сезона «Ночного агента» ― одного из самых популярных сериалов стримингового сервиса. Премьера состоится 19 февраля.

В центре сюжета ― агент ФБР Питер Сазерленд, работающий в секретной организации Белого дома под названием «Ночное действие». Первый сезон вышел в марте 2023 года.

Видео: Netflix

Роль Сазерленда исполнил Гэбриел Бассо. В шоу также снимаются Лусиана Бьюкенен, Аманда Уоррен, Ариенна Манди, Луис Хертам, Берто Колон, Майкл Маларки, Кеон Александер и другие. Создатель сериала ― Шон Райан.

Первую серию второго сезона «Ночного агента» показали 23 января 2025 года. Еще до выхода второго сезона проект продлили на третий.

Расскажите друзьям