Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон

Google раскрыл, какие запросы были самыми популярными в 2025 году. Среди фильмов чаще всего гуглили «Анору». В тройку также попали «Супермен» и «Minecraft в кино».
В категории актеров и актрис наибольший интерес у пользователей был к Майки Мэдисон. За ней следуют Льюис Пуллман и Изабела Мерсед.
Самым популярным сериалом в поисковике стал «Монстры: История Эда Гина». С ним в топ-3 — «Игра в кальмара» и «Переходный возраст».
Из компьютерных игр чаще всего искали Arc Raiders, Battlefield 6 и Strands, из текстов песен ― «DtMF» Bad Bunny, «Tabola Bale» Silent Open Up и «Ordinary» Алекса Уоррена.
Новости, которые привлекли наибольшее внимание в 2025 году, ― убийство Чарли Кирка, события в Иране и приостановка работы правительства США. Топ-3 популярных персон: D4vd, Кендрик Ламар и Джимми Киммел.
Декабрь ― время, когда все подводят итоги. «Википедия» назвала самые посещаемые страницы года, Spotify ― самую популярную музыку, а Кембриджский и Оксфордский словари ― слова года.