«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года

Самая читаемая статья в англоязычной «Википедии» в этом году была посвящена Чарли Кирку — американскому политическому активисту, которого убили в сентябре на организованных им университетских дебатах. На следующий день люди просмотрели статью о Кирке почти 15 млн раз, что в среднем составляет более 170 просмотров в секунду. При этом около 43% просмотров статьи о политике были сделаны за пределами США.