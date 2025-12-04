Pantone объявил цвет 2026 года
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство

В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»

Фото: пресс-материалы

28 декабря 2025 года, в 14.00, в московском «Каро 11 Октябрь» и кинотеатрах еще 14 регионов России состоится предпремьерный показ фильма «Чебурашка-2». Попасть на него можно будет только за бонусы «Спасибо» и оформив заказ на «Афише».

«Чебурашка-2» рассказывает историю, которая уже стала частью новогодней традиции. Ушастик взрослеет, проказничает и все чаще проявляет самостоятельность, что приводит к разногласиям с заботливым, но строгим Геной.

Показ фильма «Чебурашка-2» — это возможность увидеть одну из самых ожидаемых премьер года раньше всех и при этом превратить бонусы «Спасибо» в живые эмоции. Организаторы также приготовили для зрителей специальные подарки, которые сделают поход в кино полноценным праздничным событием для всей семьи.

В российский прокат «Чебурашка-2» выйдет 1 января 2026 года. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина.

Эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2» — это продолжение серии уникальной подборки «Изумрудная коллекция», созданной для аудитории «Афиши». Проект объединяет различные культурные события: кинопоказы фильмов, спектакли и концерты, — билеты на которые невозможно купить за деньги.

Первым мероприятием «Изумрудной коллекции» станет балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Посохова в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТе). Эксклюзивный показ для клиентов «Афиши» и «Сбера» пройдет 26 декабря, в 19.00.

Чебурашка 2
Комедия / с 1 января
Подробнее на Афише
