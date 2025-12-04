В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»

28 декабря 2025 года, в 14.00, в московском «Каро 11 Октябрь» и кинотеатрах еще 14 регионов России состоится предпремьерный показ фильма «Чебурашка-2». Попасть на него можно будет только за бонусы «Спасибо» и оформив заказ на «Афише».
«Чебурашка-2» рассказывает историю, которая уже стала частью новогодней традиции. Ушастик взрослеет, проказничает и все чаще проявляет самостоятельность, что приводит к разногласиям с заботливым, но строгим Геной.
Показ фильма «Чебурашка-2» — это возможность увидеть одну из самых ожидаемых премьер года раньше всех и при этом превратить бонусы «Спасибо» в живые эмоции. Организаторы также приготовили для зрителей специальные подарки, которые сделают поход в кино полноценным праздничным событием для всей семьи.
В российский прокат «Чебурашка-2» выйдет 1 января 2026 года. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина.
Эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2» — это продолжение серии уникальной подборки «Изумрудная коллекция», созданной для аудитории «Афиши». Проект объединяет различные культурные события: кинопоказы фильмов, спектакли и концерты, — билеты на которые невозможно купить за деньги.
Первым мероприятием «Изумрудной коллекции» станет балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Посохова в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТе). Эксклюзивный показ для клиентов «Афиши» и «Сбера» пройдет 26 декабря, в 19.00.