Pantone объявил цвет 2026 года
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство

Россияне назвали главные песни и книги поколения

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Исследовательский центр Russian Field узнал у совершеннолетних россиян всех возрастов, какие песни и книги они считают самыми значимыми для их поколения.

Вопрос был открытым. Из тех, кто ответил на него, среди песен чаще всего называли Гимн России (10%). На втором месте — «День Победы» (8%), третье место делят «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Перемен» Виктора Цоя (по 6%).

При этом у респондентов до 45 лет лидирует Гимн России, а среди тех, кто старше, ― «День Победы». В рейтинге каждой возрастной группы присутствуют песни «Матушка» и «Я русский» Shaman, но их популярность снижается с повышением возраста опрошенных.

1/2
2/2

Самой значимой книгой россияне считают «Войну и мир» Льва Толстого (10%). Вторую строчку делят «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (по 7%). Замыкают топ-3 тоже сразу две книги ― «1984» Джорджа Оруэлла и «Преступление и наказание» Федора Достоевского. 

Россияне 18–29 лет чаще всего называют самой значимой «1984». «Война и мир» занимает первое место у респондентов 30–59 лет. А в старшей возрастной категории первую строчку удерживает «Как закалялась сталь». 

1/2
2/2

В августе платформа «Литнет» выяснила, какие книги россияне любят перечитывать в трудные времена. В топе оказались «Мастер и Маргарита», «Джейн Эйр» и «Гордость и предубеждение». 

