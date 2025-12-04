Россияне назвали главные песни и книги поколения

Исследовательский центр Russian Field узнал у совершеннолетних россиян всех возрастов, какие песни и книги они считают самыми значимыми для их поколения.
Вопрос был открытым. Из тех, кто ответил на него, среди песен чаще всего называли Гимн России (10%). На втором месте — «День Победы» (8%), третье место делят «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Перемен» Виктора Цоя (по 6%).
При этом у респондентов до 45 лет лидирует Гимн России, а среди тех, кто старше, ― «День Победы». В рейтинге каждой возрастной группы присутствуют песни «Матушка» и «Я русский» Shaman, но их популярность снижается с повышением возраста опрошенных.
Самой значимой книгой россияне считают «Войну и мир» Льва Толстого (10%). Вторую строчку делят «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (по 7%). Замыкают топ-3 тоже сразу две книги ― «1984» Джорджа Оруэлла и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
Россияне 18–29 лет чаще всего называют самой значимой «1984». «Война и мир» занимает первое место у респондентов 30–59 лет. А в старшей возрастной категории первую строчку удерживает «Как закалялась сталь».
В августе платформа «Литнет» выяснила, какие книги россияне любят перечитывать в трудные времена. В топе оказались «Мастер и Маргарита», «Джейн Эйр» и «Гордость и предубеждение».