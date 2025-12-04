В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар Sprig + Fern The Meadows в Ричмонде. О случае пишет Associated Press.
Совладелица бара Белла Эванс рассказала, что привыкла видеть животных в заведении, куда можно приходить с домашними питомцами, и сначала приняла посетителя за собаку.
«Все были в шоке, — призналась Эванс. — Мы подумали: „Боже мой, что происходит? Что нам с ним делать?"»
Один из посетителей схватил свитер и попытался выпроводить тюленя через заднюю дверь. Ускользнув от преследователей, животное бросилось в туалет, а затем спряталось под посудомоечной машиной, которую тут же отключили от сети.
Другой клиент принес из дома клетку для собаки. Эванс решила выманить непослушного гостя из укрытия с помощью начинки для пиццы, которую предлагали в пабе в качестве специального предложения.
Однако через некоторое время в бар уже прибыли сотрудники службы охраны природы, которые спасли ластоногого. Оказалось, что они целый день искали детеныша после многочисленных звонков местных жителей.
По словам представителя Департамента охраны природы Хелен Отли, тюленя выпустили на соседнем острове Рэббит, который считается безопасным местом, поскольку там нет собак. Она добавила, что любопытные молодые тюлени нередко появляются в неожиданных местах в это время года. Программы по охране природы в Новой Зеландии привели к росту популяций тюленей и морских львов, что позволило им контактировать с людьми гораздо теснее, чем раньше.
Недавно похожий инцидент произошел в США. В один из винных магазинов в штате Вирджиния проник енот. Он попробовал несколько видов алкоголя, разнес полки и уснул рядом с туалетом.