В России запустили биржевые торги по правилам шариата

Петербургская биржа запустила механизм исламских финансов под названием «Товарная мурабаха», пишет РБК.



Мурабаха — это покупка товара банком и перепродажа его клиенту с заранее оговоренной наценкой. Это позволяет избежать начисления процентов, которое запрещено по исламу.



Первая такая сделка на Петербургской бирже прошла в секции нефтепродуктов. Размер операции — 10 млн рублей.



Эксперимент по развитию исламского банкинга в России начался 1 сентября 2023 года на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. В конце июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон о его продлении на три года.



Недавно российские исламские богословы запретили курьерам-мусульманам перевозить алкоголь, свинину, не халяльное мясо, азартные игры, идолов и предметы языческого культа. Если же содержимое груза неизвестно, то его доставка разрешена.





