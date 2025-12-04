Институт цвета Pantone объявил цвет 2026 года, который будет определять тренды в дизайне, моде и культуре.
Им стал оттенок «облачный танцор» (Cloud Dancer). По словам исполнительного директора института Литрис Айсман, этот выбор не просто возвращение к нейтральному базовому цвету, а глубокий символический жест.
Она подчеркивает, что Cloud Dancer олицетворяет собой чистый холст, открытость и новые возможности как в творчестве, так и в мышлении.
В 2025-м цветом года был шоколадно-коричневый оттенок «мусс мокко». По мнению специалистов, этот цвет отражает важность «культуры небольших угощений», а еще вызывает чувство комфорта и тепла.
Лори Прессман назвала «мусс мокко» тонкой эволюцией цвета 2024 года — «персикового пушка», который отражает схожие темы.