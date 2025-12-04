Meta* переманила дизайнера Apple

Главный дизайнер интерфейсов Apple Алан Дай покинул компанию и переходит в Meta*. Об этом сообщает Bloomberg.



На новом рабочем месте Дай будет отвечать за интеграцию ИИ в интерфейсы. Он будет работать под руководством технического директора Эндрю Босворта, курирующего Reality Labs. Эта группа занимается разработкой умных очков и гарнитур виртуальной реальности.



С 2015 года Алан Дай руководил дизайном пользовательских интерфейсов Apple и участвовавал в создании Vision Pro, Apple Watch и iPhone X. Теперь его место в компании займет Стивен Лемэй, который работал в компании с 1999 года.



Bloomberg отмечает, что Apple в последние годы теряет ключевых дизайнеров: после ухода Джони Айва в 2019 году компанию покинули более десяти специалистов.



* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.