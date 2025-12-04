77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY

77-летняя Ольга Ивановна стала лауреатом российской премии для стримеров Stream Legends Awards of the Year (SLAY 2025). Она победила в номинации «Легенда Twitch».
Пенсионерка с ником i_olga, известная также как бабушка Ольга, подключилась к церемонии награждения по видеосвязи. Специально по такому случаю она надела черное вечернее платье, сережки и колье.
Стримерша поблагодарила зрителей и судей за присужденную ей награду: «Доброго всем замечательного праздничного вечера. Благодарю вас, и огромное вам спасибо».
Королем SLAY-2025 признан Глеб Sasavot Орлов, а королевой ― Наталья Gensyxa Бердникова. Звание человека-мема года досталось Ивану IvanZolo578 Золочевскому.
Церемония награждения третьей премии SLAY проходила во Дворце Ирины Винер в «Лужниках».
Ранее Ольгу Ивановну номинировали на международную премию NNYS, посвященную лучшим моментам стриминга. Она претендует на награду в категории «Лучший игровой момент» ― за эйс в Counter-Strike 2. Ольга Ивановна расположилась возле ямы и расстреляла пятерых противников с помощью M4A1-S. Видео с этим завирусилось в соцсетях.
i_olga начала стримить в январе 2021 года. «Внук подарил мне сенсорный телефон, увидела, как играют в ютубе, и тоже захотелось начать играть, на пенсии очень скучно», — рассказывала она.
Сейчас у пенсионерки более 245 тыс. подписчиков на Twitch. «Афиша Daily» подробно рассказывала, что известно о бабушке-геймере.