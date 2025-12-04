Pantone объявил цвет 2026 года
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство

77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

77-летняя Ольга Ивановна стала лауреатом российской премии для стримеров Stream Legends Awards of the Year (SLAY 2025). Она победила в номинации «Легенда Twitch».

Пенсионерка с ником i_olga, известная также как бабушка Ольга, подключилась к церемонии награждения по видеосвязи. Специально по такому случаю она надела черное вечернее платье, сережки и колье. 

Стримерша поблагодарила зрителей и судей за присужденную ей награду: «Доброго всем замечательного праздничного вечера. Благодарю вас, и огромное вам спасибо».

Видео: SLAY/Telegram

Королем SLAY-2025 признан Глеб Sasavot Орлов, а королевой ― Наталья Gensyxa Бердникова. Звание человека-мема года досталось Ивану IvanZolo578 Золочевскому. 

Церемония награждения третьей премии SLAY проходила во Дворце Ирины Винер в «Лужниках». 

1/3
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
2/3
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»
3/3
© Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Ранее Ольгу Ивановну номинировали на международную премию NNYS, посвященную лучшим моментам стриминга. Она претендует на награду в категории «Лучший игровой момент» ― за эйс в Counter-Strike 2. Ольга Ивановна расположилась возле ямы и расстреляла пятерых противников с помощью M4A1-S. Видео с этим завирусилось в соцсетях.

i_olga начала стримить в январе 2021 года. «Внук подарил мне сенсорный телефон, увидела, как играют в ютубе, и тоже захотелось начать играть, на пенсии очень скучно», — рассказывала она. 

Сейчас у пенсионерки более 245 тыс. подписчиков на Twitch. «Афиша Daily» подробно рассказывала, что известно о бабушке-геймере.

