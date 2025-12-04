Pantone объявил цвет 2026 года
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство

В Москве обновили семь домов с аттиками

Фото: Mos.ru

В Москве обновили семь домов с аттиками, говорится на сайте Mos.ru.

Аттик — это стенка или парапет, расположенный над главным карнизом сооружения. Первым из отремонтированных домов стало здание, расположенное в 1-м Войковском проезде (дом 16, корпус 3). Двухэтажный жилой дом с аттиками на фасаде построили в 1949 году в стиле советского неоклассицизма. В этом здании восстанавливали фасад, крышу, подвал и ряд инженерных систем.

Кроме того, специалисты отреставрировали дореволюционный дом, 1901 года, расположенный по адресу: Весковский переулок, дом 4. Аттик венчает его центральную часть. В здании отремонтировали фасад, крыши и подъезды, а также проложили новую электросеть. В 2025 году также завершены работы в доме, расположенном по адресу: Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 1. У него есть аттики-башенки.

Еще в 2025 году в Москве обновили 35 домов с сандриками. Это архитектурный элемент, который представляет собой небольшой карниз над оконным или дверным проемом. 


© Mos.ru

© Mos.ru
