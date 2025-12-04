В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов

Брынцалов отметил, что за последние 7 лет в государственных медучреждениях количество абортов снизилось более чем в 2 раза. Кроме того, по его словам, благодаря работе специалистов, консультирующих женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, только за 9 месяцев почти 60% планировавших аборт, встали учет по беременности.