В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов

Депутаты Московской областной думы приняли закон, направленный на профилактику и снижение числа абортов. Заседание состоялось 4 декабря, сообщается на сайте законодательного органа.
«Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Московской области не допускается. Мы прописали в законе эффективные меры, которые уже работают», ― сообщил председатель облдумы Игорь Брынцалов.
Он отметил, что речь идет о создании центров и кабинетов медико-социальной помощи женщинам на базе женских консультаций. Сейчас в Подмосковье работает 40 таких кабинетов и 6 центров.
Согласно закону, теперь с женщинами будут проводить беседы о возможных осложнениях после аборта для здоровья. В разъяснительную работу включат использование мотивационных анкет. Кроме того, до проведения аборта женщине по желанию сделают ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения эмбриона.
Брынцалов отметил, что за последние 7 лет в государственных медучреждениях количество абортов снизилось более чем в 2 раза. Кроме того, по его словам, благодаря работе специалистов, консультирующих женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, только за 9 месяцев почти 60% планировавших аборт, встали учет по беременности.
В апреле стало известно, что власти Мурманской области решили платить медикам, которым удастся уговорить женщин отказаться от аборта. Любому медработнику, отговорившему женщину не прерывать беременность, обещают по 5000 рублей, столько же предлагают психологу, а гинекологу или акушеру-гинекологу, который убедил рожать и вел весь срок беременности, — 25 000 рублей. Постановление действует до 31 декабря.
В июне склонение женщин к аборту запретил парламент Петербурга. Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработали для укрепления института семьи и материнства. За нарушение закона будут штрафовать граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.
«Склонением» называют уговоры, предложения, подкуп, обман. В документе указано, что правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, произошло ли прерывание беременности. Подобные законы действует уже более чем в 20 регионах России. Среди них — Приморье, Мордовия, Псковская, Курская, Калининградская и Тверская области.