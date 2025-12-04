Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы

Суд Лос-Анжелеса приговорил врача Сальвадора Пласенсия, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, к двум с половиной годам тюремного заключения. Об этом сообщает The Guardian.
Судья подчеркнул, что Пласенсия не предоставлял кетамин, который убил Перри, но отметил: «Вы и другие помогли мистеру Перри на пути к такому концу, продолжая подпитывать его зависимость от кетамина. Вы использовали зависимость мистера Перри в своих интересах».
Пласенсию вывели из зала суда в наручниках, а его мать громко плакала в зале. На слушании присутствовали мать Перри и две ее сводные сестры.
Перед вынесением приговора врач расплакался, представив себе день, когда ему придется рассказать своему двухлетнему сыну о том, как он не защитил сына другой матери. «Мне так больно», ― сказал он. Пласенсия также извинился перед семьей Перри. «Я должен был его защитить», — добавил Сальвадор.
Ранее сообщалось, что доктор Пласенсия просил помощника Перри передать ему флаконы с кетамином, зная, что у того нет медицинского образования. Кроме того, мужчина несколько раз приходил домой к звезде «Друзей», чтобы ввести ему наркотик. Он также встречался с актером на парковке Лос-Анджелеса, где ввел Перри инъекцию препарата на заднем сиденье автомобиля.
В июле Пласенсия признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. Он также сообщил, что намерен отказаться от своей медицинской лицензии.
Всего по делу Перри прокуроры предъявили обвинения пяти человекам. В их числе ― доктор Сальвадор Пласенсия и доктор Марк Чавес, продававшие кетамин; личный помощник Перри Кеннет Ивамаса, который помогал покупать препарат и даже делал актеру инъекции; и Эрик Флеминг, перепродававший Перри кетамин, полученный от Сангхи.
Мэттью Перри несколько лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. 23 октября 2023 года его нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.
Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Актер принимал инъекции препарата несколько недель до смерти. Когда врачи местной клиники отказались увеличить ему дозировку, Перри начал добывать его нелегальным путем. Так он пытался вылечить депрессию. В феврале Peacock выпустил документалку, в которой утверждается, что актеру перед смертью сделали 27 инъекций кетамина.